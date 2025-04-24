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İstanbul'da yeni depremler! AFAD verileri, son depremler listesi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da yeni depremler! AFAD verileri, son depremler listesi

İstanbul'da deprem oldu, artçılar sürüyor. AFAD verilerine göre İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi. 5 ve üzeri sarsıntı sadece bir kez kaydedildi.

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AA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edindiği verilere göre, dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından bugün saat 09.00'a kadar 266 artçı sarsıntı kayıtlara geçti.

Büyüklüğü 0-4 arası 258, 4-5 arası 7 ile 5 ve üzeri 1 olmak üzere 266 artçı deprem meydana geldi.

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