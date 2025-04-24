Alman sismolog Marmara'yı uyardı: ‘Deprem gerilimi İstanbul’a kayıyor’

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler bir kez daha Marmara Denizi’ne çevrildi. Gerilimin İstanbul’a doğru kaydığını belirten Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi’nden (GFZ) Prof. Bohnhoff, iki olası senaryoya işaret etti.

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Uzmanlar, depremin büyük İstanbul depreminin habercisi olup olmadığını tartışırken, Almanya’nın önde gelen sismologlarından Prof. Dr. Marco Bohnhoff'tan da açıkalma geldi. Bohnhoff'a göre 6,2’lik deprem, Marmara fay hattındaki stresi İstanbul yönüne doğru kaydırdı. Bu da İstanbul’a daha yakın bir bölgede yeni bir depremin olasılığını artırıyor.

İKİ OLASILIK VAR: “YA ANA DEPREMDİ YA DA DAHA BÜYÜĞÜ YOLDA”

Potsdam’daki Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi’nden (GFZ) Prof. Bohnhoff, iki olası senaryoya işaret etti:

İlk senaryo, 6,2’lik depremin "ana deprem" olduğu ve bundan sonra görülecek artçıların zamanla azalacağı yönünde. Ancak ikinci senaryo, beklenen asıl büyük depremin henüz gerçekleşmediğini ve bu sarsıntının onun habercisi olabileceğini söylüyor.

DW Türkçe’de yer alan habere göre Prof. Bohnhoff, ikinci senaryoda olası büyük depremin büyüklüğünün 7,4’e kadar çıkabileceğine dikkat çekerek, “Bu, Marmara için uzun süredir beklenen büyük depremin gerçekleşmesi anlamına gelir. Ancak hangi senaryonun geçerli olduğunu bugünden kestirmek mümkün değil” dedi.

“GERİLİM İSTANBUL’A DOĞRU KAYDI”

Bohnhoff’a göre 6,2’lik deprem, Marmara fay hattındaki stresi İstanbul yönüne doğru kaydırdı. Bu da İstanbul’a daha yakın bir bölgede yeni bir depremin olasılığını artırıyor. Yine de “ne zaman” sorusunun yanıtı şu aşamada belirsizliğini koruyor.

“ARTÇILAR SÜRECEK, BÜYÜKLÜKLERİ 5’İ GEÇMEYEBİLİR”

Alman uzman, artçı depremlerin önümüzdeki günlerde hatta haftalarda da devam etmesinin beklendiğini söyledi. Ancak bu sarsıntıların ana depremden küçük olacağının altını çizdi: “Muhtemelen 5 büyüklüğünü aşmayacaklardır.”

“TEHLİKE GEÇMEDİ” UYARISI 6 ŞUBAT’TAN BERİ GEÇERLİ

Prof. Bohnhoff, 6 Şubat depremlerinden sonra da platolardaki stresin yeniden dağıldığını ve bölgesel riskin devam ettiğini belirtmişti. Uzman, o açıklamasında da kuzeydoğuda yeni depremlerin olabileceği uyarısında bulunmuştu.