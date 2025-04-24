BIST 9.323
DOLAR 38,32
EURO 43,74
ALTIN 4.113,18
HABER /  GÜNCEL

Alman sismolog Marmara'yı uyardı: ‘Deprem gerilimi İstanbul’a kayıyor’

Alman sismolog Marmara'yı uyardı: ‘Deprem gerilimi İstanbul’a kayıyor’

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler bir kez daha Marmara Denizi’ne çevrildi. Gerilimin İstanbul’a doğru kaydığını belirten Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi’nden (GFZ) Prof. Bohnhoff, iki olası senaryoya işaret etti.

Abone ol

Uzmanlar, depremin büyük İstanbul depreminin habercisi olup olmadığını tartışırken, Almanya’nın önde gelen sismologlarından Prof. Dr. Marco Bohnhoff'tan da açıkalma geldi. Bohnhoff'a göre 6,2’lik deprem, Marmara fay hattındaki stresi İstanbul yönüne doğru kaydırdı. Bu da İstanbul’a daha yakın bir bölgede yeni bir depremin olasılığını artırıyor.

İKİ OLASILIK VAR: “YA ANA DEPREMDİ YA DA DAHA BÜYÜĞÜ YOLDA”

Potsdam’daki Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi’nden (GFZ) Prof. Bohnhoff, iki olası senaryoya işaret etti:

İlk senaryo, 6,2’lik depremin "ana deprem" olduğu ve bundan sonra görülecek artçıların zamanla azalacağı yönünde. Ancak ikinci senaryo, beklenen asıl büyük depremin henüz gerçekleşmediğini ve bu sarsıntının onun habercisi olabileceğini söylüyor.

DW Türkçe’de yer alan habere göre Prof. Bohnhoff, ikinci senaryoda olası büyük depremin büyüklüğünün 7,4’e kadar çıkabileceğine dikkat çekerek, “Bu, Marmara için uzun süredir beklenen büyük depremin gerçekleşmesi anlamına gelir. Ancak hangi senaryonun geçerli olduğunu bugünden kestirmek mümkün değil” dedi.

“GERİLİM İSTANBUL’A DOĞRU KAYDI”

Bohnhoff’a göre 6,2’lik deprem, Marmara fay hattındaki stresi İstanbul yönüne doğru kaydırdı. Bu da İstanbul’a daha yakın bir bölgede yeni bir depremin olasılığını artırıyor. Yine de “ne zaman” sorusunun yanıtı şu aşamada belirsizliğini koruyor.

“ARTÇILAR SÜRECEK, BÜYÜKLÜKLERİ 5’İ GEÇMEYEBİLİR”

Alman uzman, artçı depremlerin önümüzdeki günlerde hatta haftalarda da devam etmesinin beklendiğini söyledi. Ancak bu sarsıntıların ana depremden küçük olacağının altını çizdi: “Muhtemelen 5 büyüklüğünü aşmayacaklardır.”

“TEHLİKE GEÇMEDİ” UYARISI 6 ŞUBAT’TAN BERİ GEÇERLİ

Prof. Bohnhoff, 6 Şubat depremlerinden sonra da platolardaki stresin yeniden dağıldığını ve bölgesel riskin devam ettiğini belirtmişti. Uzman, o açıklamasında da kuzeydoğuda yeni depremlerin olabileceği uyarısında bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Murat Ongun'un avukatı gözaltına alındı
Murat Ongun'un avukatı gözaltına alındı
Deprem sonrası fiyatları tepki çekmişti! THY'den yeni karar...
Deprem sonrası fiyatları tepki çekmişti! THY'den yeni karar...
Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den büyük İstanbul depremi için korkutan açıklama
Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den büyük İstanbul depremi için korkutan açıklama
Alperen Şengün 'double-double' yaptı seride durum 1-1 oldu
Alperen Şengün 'double-double' yaptı seride durum 1-1 oldu
Celal Şengör’den çarpıcı uyarı: İstanbul'da beklenen deprem bunun 30 katı
Celal Şengör’den çarpıcı uyarı: İstanbul'da beklenen deprem bunun 30 katı
İstanbul'da bir deprem daha oldu işte bugün olan son depremlerin büyüklüğü
İstanbul'da bir deprem daha oldu işte bugün olan son depremlerin büyüklüğü
İşte İstanbul için tahliye senaryosu! Toplam 23 alan bulunuyor
İşte İstanbul için tahliye senaryosu! Toplam 23 alan bulunuyor
İstanbul depremi sonrası TFF'den karar çıktı
İstanbul depremi sonrası TFF'den karar çıktı
TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'dan dikkat çeken enflasyon açıklaması
TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'dan dikkat çeken enflasyon açıklaması
İstanbul depremini 2 gün önceden söyledi! 6 Şubat depremlerini de bilmişti
İstanbul depremini 2 gün önceden söyledi! 6 Şubat depremlerini de bilmişti
Naci Görür bu soruyu yanıtladı: İstanbul'da yeni deprem olur mu evlere girelim mi?
Naci Görür bu soruyu yanıtladı: İstanbul'da yeni deprem olur mu evlere girelim mi?
Silivri ve Büyükçekmece'de kriz masası kuruldu
Silivri ve Büyükçekmece'de kriz masası kuruldu