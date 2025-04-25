İstanbul deprem riski en az olan ilçeler ve riskin en yüksek olduğu semtler

Silivri açıklarında meydana gelen ve İstanbul’un birçok noktasında hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, kentin deprem riskine dair haritalar yeniden masaya yatırıldı. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul’daki ilçeler arasında zemin yapısı ve fay hatlarına yakınlık açısından riskin yüksek olduğu ve dayanıklılık bakımından avantajlı bölgeleri değerlendirdi.