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İstanbul'da bir deprem daha oldu işte bugün olan son depremlerin büyüklüğü

İstanbul'da bir deprem daha oldu işte bugün olan son depremlerin büyüklüğü

İSTANBUL'da 23 Nisan'da öğle saatlerinde başlayan deprem fırtınası dinmiyor. İstanbul'da Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında bu sabah saat 07.19'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6.1'lik depremin ardından bir çok artçı sarsıntı kaydedildi. Kandilli Rasathanesi son depremlerin listesini yayınladı.

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İSTANBUL 23 Nisan'da saat 12.49'da yaşadığı 6.2 büyüklüğündeki depremin artçı şoklarını yaşıyor. İstanbul bu sabah bir kez daha sallandı. Büyükçekmece açıklarında saat 07.19'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, şehrin her yerinden hissedildi.

Deprem, Marmara denizinde 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Marmara Denizi'nde 6 saatte 3 deprem

Korkutan bu depremden önce Marmara Denizi sallanmaya devam etti. Büyüklükleri gece yarısından sabaha kadar olmak üzere biri 3.9 ikisi 3.7 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi.

Son depremler listesi

6.2 büyüklüğünde olan ve 13 saniye süren İstanbul depreminin artçı sarsıntılarının listesini Kandilli Rasathanesi yayınladı. İşte bugün sabah saat 05.20'den itibaren kaydedilen son depremler:

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