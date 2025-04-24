Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den büyük İstanbul depremi için korkutan açıklama

İstanbul'da dün meydana gelen, 13 saniye süren 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler uzmanların açıklamalarına çevrildi. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki de Habertürk'te yaptığı açıklamada "Özellikle 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla İstanbul için büyük deprem riski var." dedi. Uzman isim tsunami tehlikesine dikkatleri çekti.

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İstanbul'da paniğe neden olan 6.2'lik Marmara depreminin ardından Habertürk TV'de, Mesut Yar'a konuk olan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki çok önemli açıklamalarda bulundu. Moriwaki, büyük İstanbul depremi için önümüzdeki 30 yıla dikkat çekti ve şunları kaydetti:

"TÜRKİYE'DE DEPREMLER ARTTI"

Dün Silivri'de 3.9 ile başladı ve 6.2 ile sarsıldı. Bundan daha büyük deprem gelmez diyemeyiz. Ancak Silivri'de 7 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimali yüzde 1-2 civarında. Ben, 35 yıldır Türkiye'deyim ve eskiden bu kadar sık deprem olmuyordu. Gölcük'ten sonra Van'da, Elazığ'da, K.Maraş'ta, İzmir'de hatta Konya ve Niğde'de de deprem oldu.

"GÜNEŞ'TEKİ PATLAMALAR ARTTI"

Güneş'te de çok hareket var ve Güneş'teki hale şeklindeki alevler, dünyanın 18 katı artmış durumda ve önümüzdeki sene daha fazla deprem hareketliliği yaşanabilir. 2003'teki Güneş patlamaları olmuştu.

"DÖRT BÖLGEYE DİKKAT ETMEK GEREKİR"

Marmara, Ege, Elazığ-Bingöl-K.Maraş hattı, Adana-Hatay-Kıbrıs'tan Santoroni'ye uzanan fay hattı var. Bu dört bölgede depremler olabilir. K.Maraş'ta 500 yıllık bir birikim olduğu için 7.7'lik deprem oldu ve 65 saniye sürdü. Buradaki depremler de 2-3 yıl devam edecektir.

"TÜRKİYE'DE 3 METRELİK TSUNAMİ OLABİLİR"

Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 metrelik tsunamiler olabilir. Ama Japonya'daki gibi büyük tsunami olmaz. Ancak Marmara dahil tsunami için dikkatli olmak gerekir.

"30 YIL İÇİNDE DEPREM OLASILIĞI YÜZDE 60"

"İstanbul'da dün yaşanan, kısa süren 6.2 büyüklüğündeki deprem, Silivri açıklarında ve Orta Marmara Çukuru'nda yaşandı. Marmara'da, 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla deprem olabilir. İstanbul için büyük deprem riski var. Bu depremin ardından da önümüzdeki bir hafta içinde depremler devam edebilir ve dikkatli olmak gerekir.

"MARMARA'NIN GÜNEYİNDE GECİKME VAR"

Marmara'nın kuzey ve güney kolu var. Güney kolu Düzce'den başlıyor. Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'ye gidiyor. Burada 100 senede bir büyük deprem yaşanıyor. Bu bölgede de 200 yıllık bir gecikme var ve zamanını doldurdu.

"SİLİVRİ'DEN DAHA FAZLA AVCILAR HİSSETTİ"

Kuzey kolu ise Gebze'den Orta Marmara Fayı'ndan geçiyor. Ben Tuzla'da oturuyorum. Anadolu yakası yumuşak bir zemin Silivri'deki 6.2'lik depremi oldukça hissettik. Silivri'den daha fazla depremi Avcılar, Büyükçekmece hissetti.

"DEPREMDE YAŞAM ÜÇGENİ İÇİNDE KALIN"

Türkiye'deki binaların yüzde 50'si kaçak, kontrolsüz yapılar. Devlet ve belediyeler mutlaka bunun üzerine eğilmeli. Deprem anında mutlaka yaşam üçgeninin içinde kalmalı. Bir yatağın yanına uzanarak üzerinize düşebilecek ağırlıktan, dolaptan korunabilirsiniz. Bir beton düşse bile buradaki boşluk içinde hayatta kalma şansınız olacaktır.