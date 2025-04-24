Celal Şengör’den çarpıcı uyarı: İstanbul'da beklenen deprem bunun 30 katı

Marmara Denizi’nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde paniğe neden oldu. Prof. Dr. Celal Şengör'den deprem sonrası uyarılar peş peşe geldi. "Büyük İstanbul depremi geliyor. Bu kaçınılmaz." diyen Şengör, büyük İstanbul depremi olduğu takdirde üreteceği büyüklüğü de açıkladı.

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İstanbul depremi sonrası 'Büyük İstanbul depremi geliyor. Bu kaçınılmaz'

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İstanbul bugün 6.2'lik depremle sarsıldı. Deprem çok sayıda ilde şiddetli hissedildi ve paniğe neden oldu.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 12.49'da meydana gelen depremin ardından peş peşe büyüklükleri 3.5 ile 4.9 arasında değişen çok sayıda deprem oldu. Depremin ardından pek çok deprem bilimciden peş peşe açıklama geldi.

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR DEPREM BUGÜNKÜ DEPREMİN 30 TANESİNE KARŞILIK GELİYOR"

Fatih Altaylı'nın programına katılan Prof. Dr. Celal Şengör, "Birisi İstanbul depremi hakkında ne düşünüyorsun dese benim söylediğim basit! Geliyor. Büyük İstanbul depremi geliyor. Bu kaçınılmaz. Muhtemel 7 büyüklüğündeki bir deprem, bugünkü depremin 30 tanesine karşılık geliyor."

Bu depremin büyük depremi etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise Şengör şu ifadeleri kullandı;

"Bu olduktan sonra bir miktar azalttı o da 7.2! Her bir yüklük arasındaki fark 30. 7 olan deprem 30 tane 6'ya karşılık geliyor. 30 katı. 8 olursa 900 katı. O şekilde artıyor."

Şengör, "130 kilometrenin tek seferde kırılma ihtimali çok yüksek." diyerek ekledi.