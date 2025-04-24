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Deprem sonrası fiyatları tepki çekmişti! THY'den yeni karar...

Deprem sonrası fiyatları tepki çekmişti! THY'den yeni karar...

Marmara'da Silivri açıklarında art arda meydana gelen depremler sonrası, uçak bileti fiyatlarındaki artış büyük tepki toplamıştı. Sosyal medyadan gelen sert tepkilerin ardından THY'den açıklama geldi.

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Deprem öncesi ortalama 1.000 TL olan İstanbul-Ankara uçak bileti fiyatları 4.000 TL'nin üzerine çıktı. Türk Havayolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul merkezli depremler nedeniyle mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilave seferler düzenleneceğini, yurt içinde tavan fiyatı bin 750 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

FİYATLARA DÜZENLEME

Türk Havayolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından ihtiyaç duyulan noktaralara ek seferler eklendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün İstanbul merkezli hissedilen depremler nedeniyle öncelikle İstanbul’lu hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilâve seferler gerçekleştirecek olup, yurt içinde tavan fiyatımızı bin 750 lira olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız"

THY
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