Murat İlbak kimdir? CNBC-e kanalının sahibi iş insanı itirafçı oldu tahliye edildi

İBB soruşturmasında tutuklanan Murat İlbak, itirafçı olunca tahliye edildi. İş insanı Murat İlbak'ın cezası ev hapsi şeklinde uygulanacak. Murat İlbak CNBC-e kanalının sahibi... İlbak'ın bir de medya şirketi vardı ve o şirkete el konulmuştu.

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Galatasaray Sportif A.Ş’nin Yönetim Kurulu Üyesi de olan İş insanı Murat İlbak, belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında verdiği ifade nedeniyle cezaevinden tahliye oldu. Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre Murat İlbak hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı uygulandı.

TV kanalı sahibi

CNBC-e kanalının sahibi, İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanmıştı. Murat İlbak'ın Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama şirketine ve malvarlığına da el konulmuştu. O günden beri tutuklu olan iş insanı Murat İlbak için savcı geçtiğimiz günlerde adli kontrol talep etti.

İtirafçı oldu tahliye geldi

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kalmak istediğini söyleyen İlbak’ın ifadesini savcı yeterli buldu. Sulh Ceza Hakimliği, Murat İlbak’a yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, savcılıkta verdiği ifadenin içeriği, sabit ikametgah sahibi olması, soruşturmanın geldiği aşama ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliye talebini kabul etti. Hakimlik, Murat İlbak’ın ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.