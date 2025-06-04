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Kurban Bayramı hava durumu belli oldu! Meteoroloji uzmanı tek tek açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kurban Bayramı hava durumu belli oldu! Meteoroloji uzmanı tek tek açıkladı

Kurban Bayramı süresince hava nasıl olacak, yağış var mı araştırmaları yapılıyor. Haziran ayı ile birlikte artış gösteren sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkıyor. Yurt genelinde yağışsız hava hakim olacak.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Kurban Bayramı'nı içine alan haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arife gününden itibaren...

Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre, arife gününden itibaren 1 hafta süreyle Türkiye genelinde yağışsız ve sıcak günler yaşanacağını belirtti.

Yağışların sadece Doğu Anadolu'nun doğusunda görüleceğini bildiren Çelik, cumartesi günü İç Ege ve Göller Yöresi'nde kısa süreli yağış geçişinin yaşanacağını söyledi.

Mevsim normallerinin üzerinde

Yurdun batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığını aktaran Çelik, "Sıcaklıklar yurt genelinde bayram boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek." dedi.

Çelik, yurdun kuzey bölgelerinde sıcaklıklar 30 derece, İç Anadolu'da 30 derecenin üzerinde olacağı, güney kıyılarında ise 35 derecenin üzerine çıkacağını bildirdi.

Üç büyükşehirde son durum

Üç büyükşehirde de bayram boyunca yağış beklenmedikleri bilgisini veren Çelik, İstanbul'da bayram boyunca en yüksek sıcaklığın 30 derece olacağını dile getirdi.

Çelik, hafta sonunda kuzeyli rüzgarlarla sıcaklıkların birkaç derece düşeceğini ancak mevsim normalleri üzerinde olacağını söyledi.

Çelik, Ankara ve İzmir'de en yüksek sıcaklıkların 32-33 derecelere ulaşacağını kaydetti.

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