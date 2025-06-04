Hangi belediyede maaşlar kaç lira? 99 bin lira maaş ve veren belediye var

İZMİR'deki maaş kriziyle birlikte belediyelerin ödediği çalışan maaşları gündem oldu. Özel sektördeki maaşlar enflasyonla birlikte erirken kamuda sendikalar sayesinde maaşlar hayli iyi durumda. Bir çok belediyede maaşın dışında yıllık ikramiyeler, yol ve yemek parası, çocuk yardımı gibi yan haklar da bulunuyor.

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İZMİR'deki işçi grevi istenen yüksek maaş talepleri ile Türkiye gündeminde... DİSK'e bağlı sendika belediyenin teklif ettiği en düşük 59 bin en yüksek 76 bin lira teklifini kabul etmedi. Sendika en düşük 82 bin en yüksek 94 bin lira net ücret istedi. Sadece bu da değil. İşe 15 gün devam eden işçi için işe devam primi, sağlık raporu olmayana 46 gün yevmiye tutarında prim ve emekli olan işçinin çocuğunun işe alınması gibi şaşkına çeviren taleplerde bulunuldu. İzmir'deki durum ile birlikte belediyelerdeki çalışanların maaşları merak konusu oldu.

Türkiye genelinde en yüksek maaş İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'nde çıktı.

-Beylikdüzü Belediyesi'nde en düşük maaş 63 bin lira. Yılda 7 ikramiye ödemesi ile en düşük aylık kazanç 99 bin 750 liraya ulaşıyor.



-Bir diğer yüksek maaşlı belediye Bozcaada Belediyesi. En düşük kadrolu işçi maaşı net 52 bin TL, ikramiye dahil en düşük maaş 63 bin TL.

ANKARA : Ankara Büyükşehir Belediyesi en düşük personel maaşı 44 bin 199 TL .

MANİSA : Manisa Büyükşehir Belediyesi en düşük maaş 42 bin lira.

ANTALYA : En düşük işçi maaşı 37 bin 430 TL

MUĞLA : Muğla Büyükşehir Belediye'sinde en düşük işçi maaşı 43 bin 559 TL, en yüksek işçi maaşı 61 Bin 807 TL.

ÇANAKKALE : Çanakkale'de en düşük ikramiyesiz maaş 46.886 TL.

BARTIN : Bartın Belediyesi'nde en düşük maaş 40 bin 355 TL

BOLU : Bolu Belediye'nde maaşlar 62 bin 500 lira.

EDİRNE : Edirne Belediyesi'nde işçi personeli maaşı en düşük 44.500 TL, en yüksek ise 51.225 TL

İZMİT : Yan haklarla birlikte 52 bin TL (giydirilmemiş 45.500 TL) ile 71 bin TL (giydirilmemiş 61.700 TL) arasında.

TRABZON : Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde ortalama maaş 49 bin 500 TL.

SAKARYA : Sakarya Büyükşehir Belediye'nde net maaş 45 BİN TL

MALATYA : Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde ek haklarla birlikte net maaş 46 bin TL

KAYSERİ : Kayseri’de Belediyede çalışanları maaşı 35 bin TL ile 45 bin TL arasında.

SAMSUN : Samsun Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile evli, eşi çalışmayan ve çocuklu çalışanlarda en düşük işçi maaşı ikramiye dâhil 45.814 TL oldu.

DİYARBAKIR : En düşük işçi maaşı 41 bin 800 TL.

MUŞ : En düşük işçi maaşı 49 bin TL, en yüksek işçi maaşı ise 55 bin TL