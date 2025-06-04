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Ekol Tv 'Sözün Özü' ile reytinglerde zirvede!

Ekol Tv 'Sözün Özü' ile reytinglerde zirvede!

Sözün Özü programı reyting rekoru kırdı. Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru 3 Haziran 2025 tarihli reyting sıralamasını paylaştı. Zirve Ekol TV'nin oldu.

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Çağlar Cilara'nın dikkat çeken soruları ve Hakan Ural'ın cesur yorumları ile Ekol TV ekranlarında izleyici ile buluşan  Sözün Özü reytinglerde zirveye yerleşti.

Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru, sosyal medya hesabından "10 yıllık hikayeyi bir yıla sığdırdık!" diyerek reyting sıralamasını paylaştı.

Reyting listesinde ilk sıra Ekol TV'nin oldu. 

Ekol Tv 'Sözün Özü' ile reytinglerde zirvede! - Resim: 0

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