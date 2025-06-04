TBMM Dilekçe Komisyonu'na ilginç başvurular

TBMM Dilekçe Komisyonu'na, 28'inci Yasama Döneminde, nakit para kullanımına son verilmesi, KADES uygulamasının erkek vatandaşların kullanımına açılması gibi ilginç talepler yer aldı.

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Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan vatandaşların TBMM'ye ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen Dilekçe Komisyonu, 28'inci Yasama Dönemi içerisinde yürüttüğü faaliyetler ile ilgili rapor hazırladı.

Rapora göre; 28'inci Yasama Döneminde komisyona 19 bin 531 başvuru yapıldı. Başvuruların 9 bin 406'sı karara bağlandı.

BAŞVURULARI YAPANLARIN YÜZDE 73'Ü ERKEK

Başvuruların yüzde 85'i elektronik ortamda yapılırken, başvuru yapanların yüzde 73'ü erkek, yüzde 27'si kadınlardan oluştu.

Komisyona en fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den yapıldı.

Başvuruların yüzde 21'i çalışma ve sosyal güvenlik, yüzde 15'i adalet hizmetleri, 2 bin tanesi çevre yönetimi, yüzde 52'si ise diğer alanlardan oluştu.

Komisyona gelen dilekçelere göre; "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi" ve "Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu" kuruldu.

Raporda ayrıca Isparta, Bafa Gölü, İstanbul ve Londra'da yapılan yerinde inceleme ziyaretlerine yer verildi.

"NAKİT PARA KULLANIMINA SON VERİLSİN"

Komisyona sunulan dilekçeler arasında ilginç talep ve şikayetler dikkat çekti.

Bir vatandaş nakit para kullanımına son verilmesini talep ederken, bir başkası gürültü yapan apartman sakinlerinin mahkeme veya icra kanalıyla evlerinden tahliye edilmelerini talep etti.

Dilekçeler arasında; falcı ve medyum reklamlarının yasaklanması, aralıklı oruç beslenme programının ülke geneline yaygınlaştırılması, trafik cezalarının aracın bedeli üzerinden belirlenmesi, bozkurt sembolünün ulusal sembol haline getirilmesi, 19 Kasım'ın Dünya Erkekler Günü olarak kutlanması, kamuda emekli olan kişilerin çalışmaya devam etmesinin yasaklanması, sokak düğünlerinin yasaklanması, suçluların aile soy ağaçlarından çıkarılması, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ülke genelinde piknik ve mangal yakılmasının 5 yıl süreyle yasaklanması, ruh sağlığı yasasının çıkarılması, "kediler şehri" ve "köpekler şehri" kurulması, teknik direktör olmaya yönelik şartların düzenlenmesi, hayvansever derneklerin kapatılması yerine insansever derneklerin açılması, KADES uygulamasını erkeklerin de kullanabilmesi gibi talepler yer aldı.

Başvuranlar arasında kaybolan kedisinin bulunmasını isteyen de oğluna belediyede iş verilmesini isteyen de oldu.

YARGILAMA TALEP EDİLDİ

Bir vatandaş işlediği suçtan dolayı vicdan azabı çektiğini belirterek, yargılama talep ederken, başka birisi de vücuduna çipler takıldığını iddia ederek, çıkarılmasını istedi.

KARARA BAĞLANAN BAŞVURULAR

Faaliyet raporunda komisyonun karara bağladığı başvurulara da yer verildi.

Bir vatandaş, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sırasında yardım ve kurtarma çalışmaları için ödünç verdiği derin dondurucunun bedeli, komisyonun yaptığı incelemeler sonucunda kendisine iade edildi.

Yine Adana Garı'nda bilet alan başvurucuya olumsuz tutum ve davranışlarda bulunan görevliye komisyonun talebi doğrultusunda Devlet Demiryolları ve Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı tarafından ücret kesimi cezası verildi.