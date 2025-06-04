Gazze’de siviller hedefte! 7 ölü, çok sayıda yaralı var!

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki yerinden edilmiş sivillerin kaldığı kampı bombalaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Son iki günde bölgede yaşamını yitirenlerin sayısı 62’ye ulaştı.Abone ol
İsrail ordusunun, Gazze’nin batısındaki kampı bombalaması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin batısındaki limanda yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampı bombalaması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in önceki günden itibaren Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye yükseldiği belirtildi.