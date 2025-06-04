BDDK'dan onay çıktı! İki yeni banka daha kuruluyor

İki yeni banka için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK) izin çıktı. 4 Haziran bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Aytemiz Yatırım Bankası’na faaliyet izni verirken, Halk Bankası ortaklığındaki Halk Katılım Bankası’nın kuruluşunu da onayladı.Abone ol
Resmi Gazete'de yayımlandı iki yeni banka geliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Aytemiz Yatırım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine karar verdi.
Ayrıca, BDDK’nın 30 Mayıs 2025 tarihli toplantısında, 11,5 milyar TL sermayeli “Halk Katılım Bankası A.Ş.”nin kuruluşuna izin verildi.
Kurucu ortakları arasında T. Halk Bankası A.Ş., Halk Finansal Kiralama A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Halk Yapı Projeleri Geliştirme A.Ş. ve Halk Elektrik Üretim A.Ş.’nin bulunduğu banka, katılım bankası olarak faaliyet gösterecek.