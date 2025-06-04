BIST 9.277
DOLAR 39,17
EURO 44,74
ALTIN 4.223,26
HABER /  DÜNYA

Netanyahu çapraz sorgusunda 1788 kez "hatırlamıyorum" cevabını verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Netanyahu çapraz sorgusunda 1788 kez "hatırlamıyorum" cevabını verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ilk kez çapraz sorguya alındığı hakkındaki yolsuzluk davasında 1788 kez "hatırlamıyorum" cevabı verdi.

Abone ol

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasında 6 ay önce ilk kez mahkemenin karşısına çıkmasının ardından salı günü yapılan ilk çapraz sorgusunu "bir şaka" olarak niteledi.

İsrail başbakanının sorgusu, kamuoyunda 1000 numaralı dosya olarak bilinen Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve iş adamı James Packer'dan toplam 195 bin dolar değerinde pahalı puro ve şampanya, eşi Sara için de 3 bin 100 dolar değerinde mücevher aldığı iddialarına odaklandı.

"Hafıza kayıpları olur, benim bile"

Çapraz sorgu sırasında Savcı Yonatan Tadmor'a tam 1788 kez hatırlamadığı yönünde cevap verdiğini belirten Netanyahu, "Herkesin zaman zaman hafıza kayıpları olur, benim bile." ifadelerini kullanarak soruları yanıtsız bırakmasını savundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Numan Kurtulmuş'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Numan Kurtulmuş'a tebrik
Trump kararnameyi imzaladı! Yüzde 25'den 50'ye yükseldi
Trump kararnameyi imzaladı! Yüzde 25'den 50'ye yükseldi
10'uncu Yargı Paketi Meclis'te kabul edildi
10'uncu Yargı Paketi Meclis'te kabul edildi
Aydın'da feci kaza! 2 kişi öldü,yaralılar var
Aydın'da feci kaza! 2 kişi öldü,yaralılar var
Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
İsrail, Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Özgürlük Filosu'na karşı harekete geçeceğini duyurdu
İsrail, Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Özgürlük Filosu'na karşı harekete geçeceğini duyurdu
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün tutuklandı
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün tutuklandı
Beyaz Saray: Trump, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerindeki ilerlemeyi olumlu görüyor
Beyaz Saray: Trump, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerindeki ilerlemeyi olumlu görüyor
Semih Yalçın'dan Müsavat Dervişoğlu’na sert tepki: Ahmağa laf anlatmak...
Semih Yalçın'dan Müsavat Dervişoğlu’na sert tepki: Ahmağa laf anlatmak...
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'ya gitti
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'ya gitti
Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti