Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti

Gazeteci, yazar ve yayıncı Gökhan Özbek, Ankara'da anjiyo için gittiği hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. B

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Gazeteci, yazar ve yayıncı kimliğiyle bilinen Gökhan Özbek, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Özbek'in bugün Ankara’daki Özel Yüzüncü Yıl Hastanesi’ne anjio olmak için gittiği, bu sırada sırada kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Beynine pıhtı atan Özbek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

23 Derece'nin kurucularından Savaş Yıldırım, Özbek'in ölümünün ardından, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Dostum, abim, Gökhan Özbek'i kaybettik. @yirmiucderece için çok emek verdik. Çok hayaller kurduk. Sevindik, ağladık... Bilmiyorum, şu an boşluğa yazıyormuşum gibi hissediyorum. Mazur görün" dedi.

23 Derece çalışanlarından Mücahit Enes Turbil, Özbek’in vefatını X‘ten şöyle duyurdu:

Acı Kaybımız‼️



Değerli patronumuz, ağabeyimiz ve aile dostumuz Gökhan Özbek, geçirdiği rahatsızlık sonucu bugün hastaneye başvurdu.



Anjiyo operasyonu sırasında meydana gelen beyin kanaması sonucu ne yazık ki hayatını kaybetti.



Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına… pic.twitter.com/Gk4mr6biUe — Mücahit Enes Turbil (@EnesTurbil) June 3, 2025

Gökhan Özbek kimdir?

1983 yılında Niğde’de dünyaya gelen Gökhan Özbek, gazeteciliğe genç yaşta adım attı. Kariyerine Anadolu Haber Gazetesi ve ardından Milliyet gibi önemli yayın organlarında köşe yazarı olarak başladı. Kaleme aldığı yazılarda, siyaset, toplum ve güncel gelişmelereanalizler yaptı.

Daha sonra serbest gazeteci olarak yoluna devam eden Özbek, dijital medya alanıda çalıştı. Kurucusu olduğu "23 Derece" platformu üzerinden YouTube ve diğer dijital yayın mecralarında kamuoyuna seslendi.