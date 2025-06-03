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Antalya’da drift yapan sürücüye 65 bin 69 lira ceza kesildi

Antalya’da drift yapan sürücüye 65 bin 69 lira ceza kesildi

Antalya’nın Serik ilçesinde drift yapan sürücüye 65 bin 69 lira ceza uygulandı.

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Çandır Mahallesi Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde dün akşam saatlerinde drift yaparak çevreyi rahatsız eden bir araç jandarmaya ihbar edildi.

Ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izleyip sürücüyü tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından sürücü yakalandı.

Drift yaptığı gerekçesiyle 65 bin 69 lira para cezası kesilen sürücünün ehliyetine el konuldu.

Öte yandan araç trafikten men edildi.

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