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MEB iller arası yer değiştirme sonuçları erişime açıldı

MEB iller arası yer değiştirme sonuçları erişime açıldı

Millî Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçlarını yayımladı. Ataması yapılan öğretmenler, 27 Haziran 2025’ten itibaren ilişik kesme işlemlerine başlayabilecek.

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Millî Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları "personel.meb.gov.tr" adresinden yayımladı.

Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran 2025 tarihinden itibaren yapabilecek.

Sonuçlara ulaşmak için tıklayınız.

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