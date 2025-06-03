Memur için ek zam ve refah payı talebi! 'Acil düzenleme şart'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Sendikalar refah payı talebinde bulundu.

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, bugün açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda memur maaşlarının enflasyon altında ezilmemesi için refah payı taleplerini hatırlattı. Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 Mayıs ayı enflasyonun yüzde 1,53 olarak açıklandığını belirterek, yıllık enflasyonun yüzde 35,41 ve enflasyon farkının da yüzde 8,58 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Kamu görevlilerinin 2025 Temmuz maaş artışının belli olması için geriye sadece bir aylık enflasyonun kaldığını aktaran Yalçın, haziran ayı hariç hakem kararı ve enflasyon farkıyla artış oranının yüzde 14 olarak kayıtlara geçtiğini vurguladı.

AĞUSTOSTA GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Yalçın, 2025 Ocak ayından bu yana enflasyonun yüzde 15,09 arttığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Memur-Sen'in 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde sunduğu refah payı teklifi, sadece enflasyon telafisi değil, alım gücünü koruma ve iyileştirme çağrısıydı. O gün tekliflerimize imza atılsaydı, bugün kamu görevlilerinin ekonomik refahı çok daha güçlü olacaktı. Ağustosta 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başlayacak. Toplu sözleşme görüşmelerinde, sadece geleceğe yönelik artış oranlarını belirleyecek değil, geçmişin kayıplarını telafi edecek ve piyasa gerçeğini öngörecek bir toplu sözleşmeye ihtiyacımız var.

8. Dönem Toplu Sözleşme'de, gelir dağılımında adaletin sağlanması, vergi dilimlerinin düzenlenmesi, enflasyon baskısının son bulması, toplu sözleşme hükümlerinin sorgusuz uygulanması, kayıpların telafi edilmesi, kamu görevlilerimizin beklentilerinin karşılanması, görev aylığı ile emekli aylığı arasında açılan makasın daraltılması, Aile Yılı'na özel eş ve çocuk yardımının artırılması gibi tekliflerimizin kararlılıkla arkasında duracağız. Çünkü kamu görevlilerinin emeği, enflasyonla aşınan, piyasaya göre değişen bir değer değildir. Bütün taraflar, 7. Toplu Sözleşme görüşmelerinden bugüne gerçekleşen sorunları biliyor ve görüyor. Kamu İşvereni Heyeti ve temsilcileri masayı güçlendirecek, sahanın sorunlarına çözüm üretecek maddelere şimdiden hazırlanmalıdır."

REFAH PAYINI HAYATA GEÇİRİN

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de yaptığı açıklamada, enflasyon farkının yüzde 9'u aşmış olmasının memur maaşlarında acil düzenleme yapılmasını zaruri hale getirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Kamu-Sen olarak, memurlarımızın haklarının korunması ve enflasyon karşısında ezdirilmemesi için derhal ek zam ve refah payı artışı yapılmasını talep ediyoruz. Memurlarımızın emeğinin karşılığını alması, hem kamu çalışanlarının refahı hem de toplumun genel huzuru açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, hükümeti en kısa sürede gerekli adımları atmaya, memurlarımızın hak ettiği iyileştirmeleri sağlamaya ve ek zamla birlikte refah payı artışını da hayata geçirmeye davet ediyoruz."