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Yeni anayasa için ilk toplantı tarihi belli oldu

Yeni anayasa için ilk toplantı tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 11 kişilik anayasa komisyonunun Kurban Bayramı öncesinde toplanacağını, kapsamlı çalışmaların ise bayram sonrası başlayacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni anayasa çalışmaları kapsamında oluşturulan 11 kişilik komisyonun Kurban Bayramı öncesinde ilk kez bir araya geleceğini açıkladı. Komisyonun ön toplantısında, çalışmaların usul ve yöntemi belirlenecek; esas düzenleme süreci ise bayram sonrasında başlayacak.

Yılmaz, komisyonun kapalı devre değil, uzman katkılarına ve geniş istişarelere açık bir anlayışla çalışacağını vurguladı. Sürece ilişkin çalıştaylar düzenlenmesi ve farklı disiplinlerden uzmanların görüşlerinin alınması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaman zaman toplantılara katılabileceğini belirten Yılmaz, yeni anayasa hazırlıklarının hem siyasi hem hukuki düzlemde dikkatle yürütüleceğini ifade etti.

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