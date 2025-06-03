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Kötü koku üzerine baktıkları duvar dibinde görüp ihbar ettiler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kötü koku üzerine baktıkları duvar dibinde görüp ihbar ettiler

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sahil kenarında erkek cesedi bulundu.Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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Konyaaltı Sahili'nde vatandaşlar kötü kokunun geldiği duvar dibindeki kumsal alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerce yapılan incelemede cesedin İsa Lafcı'ya (45) ait olduğu tespit edildi. Lafcı'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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