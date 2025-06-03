Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi yaptı.Abone ol
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Rubio arasındaki telefon görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik atılan adımlar ve dün İstanbul'da yapılan müzakerelerin sonuçları ele alındı.
Görüşmede ayrıca, Suriye’deki ve Gazze'deki son gelişmeler değerlendirildi.
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