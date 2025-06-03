BIST 9.277
DOLAR 39,12
EURO 44,55
ALTIN 4.211,45
HABER /  GÜNCEL

Borsada bugünkü işlemlerin takası 10 Haziran'da yapılacak

Borsada bugünkü işlemlerin takası 10 Haziran'da yapılacak

Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası Kurban Bayramı dolayısıyla 10 Haziran'da yapılacak.

Abone ol

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Pay Piyasasında, bugünkü işlemlerin takası 10 Haziran Salı günü, 4 Haziran 2025 Çarşamba ve 5 Haziran 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Ayrıca 5 Haziran Perşembe günü Borsa İstanbul'da yarım gün seans yapılacak.

Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 5 Haziran'da fiziki teslimat, 6,7,8,9 Haziran'da takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Hollanda Başbakanı Dick Schoof istifa etti
Hollanda Başbakanı Dick Schoof istifa etti
Eşi 1 milyon dolar aldı deniyordu! Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in ifadesi
Eşi 1 milyon dolar aldı deniyordu! Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in ifadesi
Bakanlıktan Özgür Özel’in 'akaryakıt istasyonları' iddialarına yalanlama
Bakanlıktan Özgür Özel’in 'akaryakıt istasyonları' iddialarına yalanlama
Memur için ek zam ve refah payı talebi! 'Acil düzenleme şart'
Memur için ek zam ve refah payı talebi! 'Acil düzenleme şart'
Kötü koku üzerine baktıkları duvar dibinde görüp ihbar ettiler
Kötü koku üzerine baktıkları duvar dibinde görüp ihbar ettiler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
DSÖ: Her gün 1,6 milyon kişi güvenli olmayan gıdalar nedeniyle hastalanıyor
DSÖ: Her gün 1,6 milyon kişi güvenli olmayan gıdalar nedeniyle hastalanıyor
Yeni anayasa için ilk toplantı tarihi belli oldu
Yeni anayasa için ilk toplantı tarihi belli oldu
Cam silerken 3. kattan beton zemine düştü! Kadının durumu ağır
Cam silerken 3. kattan beton zemine düştü! Kadının durumu ağır
İstanbul'da sahte psikoloğa 4 yıl hapis cezası verildi
İstanbul'da sahte psikoloğa 4 yıl hapis cezası verildi
İBB 5. dalgada belediye başkanları videosu tepki çekti Şamil Tayyar 'yakışmadı'
İBB 5. dalgada belediye başkanları videosu tepki çekti Şamil Tayyar 'yakışmadı'
Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile yollarını ayırdı
Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile yollarını ayırdı