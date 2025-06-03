Eşi 1 milyon dolar aldı deniyordu! Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in ifadesi

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 4 ayrı soruşturma kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi gözaltına alınmıştı. Aziz İhsan Aktaş etkin pişmanlık ifadesinde, Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ile CHP Milletvekili Burhanettin Bulut'a Ankara' da 1 milyon dolar verdiğini iddia etti. Emniyet ifadesi ortaya çıkan Oya Tekin, Aziz İhsan Aktaş ile husumetli oldukları için kendilerine iftira attığını söyledi.

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın Ocak ayında tutuklandığı soruşturma kapsamında “örgüt lideri” olarak tanımlanan Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade vermişti. Aktaş ifadesinde, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin' in eşi Celal Tekin ile CHP Milletvekili Burhanettin Bulut'a Ankara' da 1 milyon dolar verdiğini ileri sürmüştü. Bu kapsamda gözaltına alınan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in emniyet ifadesi ortaya çıktı.

Aylık geliri 100 bin liraymış

Aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu belirten Oya Tekin’e Aziz İhsan Aktaş’ın 1 milyon dolarlık rüşvet iddiası soruldu. Oya Tekin'in yanıtı şöyle:



- “Celal Tekin ve Burhanettin Bulut arasında herhangi bir ticari ilişki yoktur, sadece partiden tanışıklık vardır. Aynı anda Ankara ilinde olup olmadıklarını takip etmem mümkün değildir.

Benim bildiğim kadarıyla Ankara ilinde eşimin herhangi bir şekilde usulsüz bir para transferi ile ilgili bilgim yoktur, duymadım ve görmedim ve bilmiyorum. Eşim de bana bunun ile ilgili bir bilgi vermedi. Aziz İhsan Aktaş ben ve ailem ile husumetlidir.

-Bu husumetin nedeni geçmiş dönemden belediyeden alacaklarının olması ve bu alacakları alma nedeniyle sürekli hırçınca tehditlerde bulunarak çöpleri toplamaması ile ilgilidir. Dolayısıyla şahıs benim ve eşimin aleyhinde beyanda bulunmuş olabilir, eşim Celal Tekin de bana yapılan bu aramalar ve tehditlerden kaygılanmaktaydı. Şahıs belediyeye gidip gelmeler, adamlarını göndermeler ile sürekli belediyemizi rahatsız etmekteydi. Para ödemesini istemekteydi. Seyhan şiddet oranı çok yüksek bir ilçedir, bu tür tehditler ile ilgili sayın valimiz ve sayın kaymakamımız ile defaten görüşme yaptım.

Bu tür alacaklı tehditleri ile sürekli karşılaşmaktayız. Borçlarımızı halen ödeyebilmiş durumda değiliz. Hali hazırda bahse konu şirkete belediyenin 500 milyon borcu bulunmaktadır. Hatırladığım kadarıyla 2024 temmuz ayı vergi ayıdır ve emlak vergilerinin tahsil edildiği ay olması nedeniyle bu ay ve sonrasında belediyeden hakkediş ödemesi bu firmaya yapılmaya kısmi olarak devam etmiştir”