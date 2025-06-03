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Bakanlıktan Özgür Özel’in 'akaryakıt istasyonları' iddialarına yalanlama

Bakanlıktan Özgür Özel’in 'akaryakıt istasyonları' iddialarına yalanlama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddialarını yalanlayarak, yetkilerin 2011’den beri Bakanlıkta olduğunu ve Anayasa Mahkemesi kararı sonrası bu yetkilerin sadece kanunlaştırıldığını açıkladı. Açıklamada, yeni bir düzenleme yapılmadığı ve kişiye özel bir uygulamanın söz konusu olmadığı vurgulandı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında gündeme getirdiği akaryakıt istasyonları ile ilgili iddiaları yazılı açıklamayla yalanladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in grup toplantısında gündeme getirdiği akaryakıt istasyonları ile ilgili iddiaları tamamen gerçek dışıdır.

GEÇMİŞTE DE VAR OLAN YETKİLER KANUN HALİNE GETİRİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2011 yılından itibaren akaryakıt istasyonu planı yapma yetkisine sahiptir. Ancak Anayasa Mahkemesi bu yetki ile birlikte Bakanlığımızı ilgilendiren birçok yetkinin kararname yerine kanunla düzenlenmesi gerektiği gerekçesiyle iptal kararı vermiştir. Bu nedenle söz konusu yetkiler TBMM'de de onaylanarak İmar Kanunu'na eklenmiştir.

“BURADA YENİ BİR DÜZENLEME YOKTUR”

Kısacası; Durum geçmişte de var olan yetkilerin Yüce Meclisimizce de onaylanarak kanun haline getirilmesinden ibarettir. Burada yeni bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla iddia edildiği gibi kişiye özel bir uygulama söz konusu bile değildir.

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