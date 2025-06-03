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TBMM Başkanı belli oluyor! Oylama başladı

TBMM Başkanı belli oluyor! Oylama başladı

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı seçimi için ilk tur oylama başladı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, başkanlık seçimi için oylama süreci başladı.

MECLİS, BAŞKANINI SEÇİYOR

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı ile Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman TBMM Başkanı adayı oldu

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, oylamaya geçilmeden adaylıktan çekildi.

Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan olacak.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın seçim süreciyle ilgili bilgilendirmesinin ardından ilk tur oylamaya başlandı.

Meclis Başkanlığına yeniden aday olan Kurtulmuş, Genel Kurul Salonuna girişinde, partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleriyle tokalaştı.

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