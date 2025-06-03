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BM Güvenlik Konseyi'nin 5 yeni geçici üyesi seçildi

BM Güvenlik Konseyi'nin 5 yeni geçici üyesi seçildi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde 2026-2027 yılları arasında görev yapacak 5 yeni geçici üye belirlendi.

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BM Genel Kurulu, konseyin 5 yeni geçici üyesini seçmek için oylama yaptı.

Genel Kurul salonunda yapılan gizli oylamada Bahreyn, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Latvia ve Liberya, BM Güvenlik Konseyi’nin geçici yeni üyesi seçildi.

Söz konusu ülkeler 1 Ocak 2026’da 2 yıl için konseyde göreve başlayacak.

15 Üyeli Güvenlik Konseyi’nde 5 daimi üye ve 10 geçici üye bulunuyor. Geçici üyeler 2 yıllığına seçilebiliyor.

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