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Milli Eğitim Bakanlığından 'LGBT' soruşturması

Milli Eğitim Bakanlığından 'LGBT' soruşturması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İstanbul'da LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği tespit edilen Üsküdar Amerikan Lisesi'ne inceleme ve soruşturma başlattı.

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Bakanlık, İstanbul'daki Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamların bulunduğu şikayetlerinin iletilmesi üzerine okulda denetim yaptı.

Denetimlerde, okulda, söz konusu simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği belirlendi. Bakanlık, liseye ilişkin inceleme ve soruşturma sürecini başlattı.

LGBT bireylere yönelik okula asılan, "Ben bir müttefikim. Anlayışlıyım. Yargılayıcı değilim. Dinlemek için buradayım. Bu güvenli bir bölge" yazılı bir afiş, sosyal medyada gündeme geldi.

OKUL YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Üsküdar Amerikan Lisesi'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. "Okul yönetiminin bilgisi ve onayı olmaksızın asıldığı tespit edildi" ifadelerinin kullanıldığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Okulumuzda yer aldığı belirtilen bir görsele ilişkin olarak kamuoyuna çeşitli haber ve paylaşımlar yansımıştır.
Okul yönetiminin bilgisi ve onayı olmaksızın asıldığı tespit edilen görsel kaldırılmış olup inceleme süreci devam etmektedir.
Üsküdar Amerikan Lisesi, öğrencilerine güvenli ve saygılı bir öğrenme ortamı sunarken; tüm faaliyetlerini T.C. Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun olarak sürdürmektedir.
Süreci titizlikle yürüttüğümüzü bildiririz.

Saygılarımızla,
Üsküdar Amerikan Lisesi Yönetimi"

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