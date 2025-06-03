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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Meclisimizde yapılan oylamayla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen İstanbul Milletvekilimiz Sayın Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ettim. Sayın Kurtulmuş'u yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ediyor, önümüzdeki dönemde Gazi Meclisimiz çatısı altındaki çalışmalarında kendisine başarılar diliyorum."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilmesi için verdikleri güçlü destek ve kabulleri dolayısıyla teşekkür etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "teşekkür" mesajı
TBMM Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edilen Kurtulmuş, sosyal medya hesabından bu görüşmenin fotoğraflarını ve bir "teşekkür" mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yol arkadaşı olmaktan büyük onur duyduğum Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilmem için verdikleri güçlü destek ve kabulleri dolayısıyla şükranlarımı arz ederim. Bu yeni dönemde, Gazi Meclisimiz üzerine düşen tarihi görevi inşallah büyük bir uzlaşmayla yerine getirecek, bölgesinde ve dünyada güçlü ve lider ülke Türkiye'nin meclisi olmanın sorumluluğuyla çalışmalarını sürdürecektir."

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