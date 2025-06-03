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Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün tutuklandı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün tutuklandı

Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yoğun inşaat bölgesi olan Büyükçekmece'de belediye başkanının yakınlarının ilçede hafriyat işlerini yönettikleri, hafriyatların kaçak alanlara dökümünü sağlayarak kazanç sağladıkları ve nüfuz kullandıklarına ilişkin tespitlere yönelik aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Kazancı'nın da bulunduğu 5 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine götürülen Akgün ile Kazancı'nın savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılık, ifadeleri alınan Akgün ile Kazancı'yı "rüşvet almak" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı tutuklandı.

Soruşturma

Başsavcılıkça, Büyükçekmece Belediyesiyle ilgili soruşturma kapsamında belediye başkan ve görevlilerinin ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izni sürecinde villa, daire ya da Büyükçekmece Basketbol Takımı'na sözde bağışta bulunmaya, sponsor olmaya zorladıkları, talepleri kabul etmeyen iş sahiplerine inşaat ve iskan izni vermedikleri ve bazı iş sahiplerinin maruz kaldıkları baskı neticesinde belediye görevlilerinin taleplerini kabul etmek zorunda kaldıkları iddia edilmişti.

Yoğun inşaat bölgesi olan Büyükçekmece'de belediye başkanının yakınlarının ilçede hafriyat işlerini yönettikleri, hafriyatların kaçak alanlara dökümünü sağlayarak kazanç sağladıkları ve nüfuz kullandıklarına ilişkin tespitlere yönelik aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Kazancı'nın da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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