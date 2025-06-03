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Semih Yalçın'dan Müsavat Dervişoğlu’na sert tepki: Ahmağa laf anlatmak...

Semih Yalçın'dan Müsavat Dervişoğlu’na sert tepki: Ahmağa laf anlatmak...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na sert tepki gösterdi. Yalçın, Devlet Bahçeli’nin son “tarihî çağrısının” kamuoyunda ciddi biçimde tartışıldığını ve etkili olduğunu belirterek, Dervişoğlu’nun bu açıklamaları anlayamadığını hatırlatıp, ucuz siyaset yaptığını savundu

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu hedef aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yaptığı son “tarihî çağrı”nın kamuoyunda ciddi şekilde tartışıldığını ve etkili olduğunu belirten Yalçın, “MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin; ülkenin bekası uğruna boşuna elini taşın altına koymayacağı, gereksiz yere risk almayacağı iyi biliniyor” dedi.

Dervişoğlu’nun Bahçeli’nin açıklamalarını anlayamadığını söyleyerek şov yaptığını savunan Yalçın, “MHP aleyhinde algı oluşturmaya çalışıyor, şehitlerimizi istismar etmeye yelteniyor” ifadelerini kullandı. Yalçın, “Ucuz siyasete tevessülle kendini rezil rüsva ediyor. Ahmağa laf anlatmak deveye inci gerdanlık takmak gibidir” diyerek tepkisini dile getirdi.

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