Aydın'da feci kaza! 2 kişi öldü,yaralılar var

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Abone ol
Mustafa Satıcı idaresindeki 09 EG 282 plakalı otomobil, Çiftlikköy Kavşağı'nda, K.T.A'nın kullandığı 41 AIM 616 plakalı otomobille çarpıştı.
Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücülerden Satıcı olay yerinde, aynı araçtaki Mahmut Bengi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Diğer araçta bulunan ve yaralanan 3 kişi, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sürücü K.T.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.