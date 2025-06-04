Hakan Bahçetepe tutuklandı, denge değişti: Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti’ye mi geçiyor?

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tutuklandı. Bahçetepe'nin tutuklanmasıyla ilçede dengeler değişti. Eğer bir görevden uzaklaştırma kararı çıkarsa; Meclis çoğunluğunun AK Parti'de olması nedeniyle yapılacak oylama sonucu AK Partili bir ismin başkan olarak seçilmesi bekleniyor.

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CHP’li İBB'ye yönelik süren soruşturmanın 5. dalgasında 31 Mayıs günü sabah saatlerinde İstanbul merkezli eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme 22 ismin tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklananlar arasında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Er Çevik ve Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas yer alıyor.

AK PARTİ'YE GEÇEBİLİR

Ekol TV'de yer alan habere göre bu tutuklamalar arasında dikkat çekici isimlerden biri de Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe oldu. Bahçetepe'nin tutuklanması, ilçedeki siyasi dengeleri de değiştirdi.

Belediye Meclisi'nde sayısal çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı'nın yapılacak oylamayla belediyeyi devralması bekleniyor.

YENİ BAŞKAN AK PARTİLİ OLABİLİR

Hakan Bahçetepe hakkında uzaklaştırma kararı verilmesi halinde, Belediye Meclisi içerisinden yeni başkan seçimi yapılacak. Meclisteki çoğunluğu sayesinde AK Parti’nin adayı yeni belediye başkanı olarak göreve gelmesi bekleniyor.