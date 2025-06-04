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İBB 5. dalgada tutuklananların tam listesi! 5 belediye başkanı ve eski vekil de var

İSTANBUL 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 5 ilçe belediye başkanı ve CHP eski milletvekilinin de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin cezaevine gönderildi.

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İBB 5. dalga operasyonunda tutuklamalar arka arkaya geldi. Emniyetteki işlemleri sonrası İstanbul Adliyesine çıkarılan Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Ceyhan ve Seyhan Belediye Başkanlarının da aralarında olduğu sanıklar için tutuklama çıktı. Tutuklananların isim listesi şöyle:

-İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy,
-Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün
-Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe
-Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara
-Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar
-Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin
-CHP eski Milletvekili Aykut Erdoğdu
-Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas
-Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik
-Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı
-Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir
-Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı, Beşiktaş eski Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı
-Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın babası İsmet Abacı -İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy
-İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay
-Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka
-CHP PM Üyesi Baki Aydöner
-Fikret Demir,
-Ebubekir Akın
-Özer Ayık
-Sırrı Küçük
-Yusuf Yadoğlu

Adli kontrol tedbiri

Şüpheliler Can Zafer Yaman, Gürkan Dölekli, Songül Demir, Bektaş Yıldız, Caner Vural, Fahri Aksoy, Fatih Yadoğlu ve Ozan İş hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

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