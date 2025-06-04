Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışan ve işverenleri yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Ücret, prim, ikramiye gibi ödemelerin elden yapılabileceği işçi sayısında değişikliğe gidildi. İşte detaylar...

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Türkiye'de çalışan ve işverenleri ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre işverenler 5 ve daha az personeli varsa maaşları elden ödeyebiliyordu. Kayıt dışı istihdamla mücadele, ödemelerin izlenebilirliğini artırmak ve işçilerin haklarını güvence altına almak için başlayan uygulama 1 Temmuz'da uygulanmaya başlayacak.

Yapılan değişiklikle birlikte 5 işçi sayısı 3 işçiye düşürüldü. Böylece işverenler 3 ve 3'ten az işçi çalıştırıyorsa maaş, prim, ikramiye gibi ödemeleri elden yapabilecek. 4 ve üstü işçisi olanlar bankalar aracılığıyla ödemeleri gerçekleştirecek.

Banka hesabı şartı

İşçi ve işverenler arasında maaşların yatırılması için işçinin işverene hesap numarasını tebliğ etmesi gerekecek. Uygulama 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.