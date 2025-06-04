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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışan ve işverenleri yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Ücret, prim, ikramiye gibi ödemelerin elden yapılabileceği işçi sayısında değişikliğe gidildi. İşte detaylar...

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Türkiye'de çalışan ve işverenleri ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre işverenler 5 ve daha az personeli varsa maaşları elden ödeyebiliyordu. Kayıt dışı istihdamla mücadele, ödemelerin izlenebilirliğini artırmak ve işçilerin haklarını güvence altına almak için başlayan uygulama 1 Temmuz'da uygulanmaya başlayacak.

Yapılan değişiklikle birlikte 5 işçi sayısı 3 işçiye düşürüldü. Böylece işverenler 3 ve 3'ten az işçi çalıştırıyorsa maaş, prim, ikramiye gibi ödemeleri elden yapabilecek. 4 ve üstü işçisi olanlar bankalar aracılığıyla ödemeleri gerçekleştirecek.

Banka hesabı şartı

İşçi ve işverenler arasında maaşların yatırılması için işçinin işverene hesap numarasını tebliğ etmesi gerekecek. Uygulama 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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