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Bakan Murat Kurum, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile görüştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Murat Kurum, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile bir araya gelerek, şampiyonluklarından dolayı kutladı.

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Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin önemli spor kulüplerinden Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i şampiyonluğun ardından Bakanlığımızda ağırladık, tebriklerimizi ilettik. Tüm Galatasaray camiasını bir kez daha kutluyor, gelecek sezon Avrupa'da da başarılar diliyorum."

Özbek, Bakan Kurum'a Galatasaray forması hediye etti.

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