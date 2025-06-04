Temmuz 2025 emekli zamlı maaş listesi yüzde 99 netleşti diyen SGK uzmanı açıkladı

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SGK uzmanı Özgür Erdursun'un tahminine göre emekli Temmuz zam oranı yüzde 16.24 olacak. Bu tahmini gerçekleşirse de 14.469 lira olan en düşük emekli maaşı 16 bin 818 liraya çıkacak.

Özgür Erdursun ek zam ihtimaline de değinip şunları söyledi:

-Ben 17 bin 17.250 lira bandında bir en düşük emekli aylığı bekliyordum. Ama bunun da altında olacak gibi görünüyor. Belki hükümet yetkileri yükseltirler bunu bilmiyoruz.