Temmuz 2025 emekli zamlı maaş listesi yüzde 99 netleşti diyen SGK uzmanı açıkladı
3 Temmuz 2025 tarihinde emekli ve memur enflasyon farkı zamları kesinleşecek. Şu ana kadar 5 ayın enflasyon rakamları netleşti, geriye bir tek Haziran ayı enflasyon verisi kaldı. SGK uzmanı Özgür Erdursun yüzde 99 zam oranları netleşti diyerek kimin ne kadar zam alacağını listeyle açıkladı. 14.469 lira emekli maaşı alanın maaşı 16 bin 818 lira olacak. İşte 20 bin TL'den 50 bin TL emekli maaşına kadar tam liste...
Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz ayında yapılacak olan enflasyon farkı zammında. Mayıs ayı enflasyonu beklentinin altında gelince, SGK uzmanlarının daha önceden açıkladığı zam oranları suya düştü. Emekli için söylenen yüzde 17 oranındaki zam ihtimali artık imkansız. Peki temmuz zammı ne kadar olacak, kim ne kadar zamlı maaş alacak. İsabetli tahminleri ile bilinen SGK uzmanı Özgür Erdursun kalem kalem kimin ne kadar zamlı maaş alacağını açıkladı.
Netleşen enflasyon farkları
Şu ana kadar 5 ayın enflasyon farkı netleşti. 5 ayın rakamına göre emekli yüzde 15.09 zam oranını garantiledi. Geriye sadece Haziran ayı rakamı kaldı. 5 ayın rakamları şöyle:
-Ocak ayı yüzde 5,03,
-Şubat ayı yüzde 2,27,
-Mart ayı yüzde 2,46,
-Nisan ayı yüzde 3
-Mayıs ayı 1.53 oldu.
Zam yüzde 99 oranında belli
Temmuz zammı yüzde 99 belli oldu diyen SGK uzmanı Özgür Erdursun, Haziran ayı enflasyon beklentisini de açıkladı. Erdursun'un tahmini yüzde 1 civarında bir enflasyon açıklanacağı yönünde. SGK uzmanı şunları söyledi:
-Enflasyon farkı yüzde 99 oranında belli oldu. Daha önce yüzde 17-18 enflasyon farkı bekliyoruz demiştik. Çünkü piyasa katılımcıları anketine göre yüzde 2.36'ydı Mayıs ayı için. TÜİK ise 1.53 olarak açıkladı. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15.09. Sadece 6. ayı bilmiyoruz. 6. ayın enflasyonu da yüzde 1 civarında çıkar diye düşünüyoruz. Yüzde 16.24 gibi ben bir enflasyon farkı zammı bekliyorum.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
SGK uzmanı Özgür Erdursun'un tahminine göre emekli Temmuz zam oranı yüzde 16.24 olacak. Bu tahmini gerçekleşirse de 14.469 lira olan en düşük emekli maaşı 16 bin 818 liraya çıkacak.
Özgür Erdursun ek zam ihtimaline de değinip şunları söyledi:
-Ben 17 bin 17.250 lira bandında bir en düşük emekli aylığı bekliyordum. Ama bunun da altında olacak gibi görünüyor. Belki hükümet yetkileri yükseltirler bunu bilmiyoruz.