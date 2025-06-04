Şimşek, Lüksemburg'da resmi temaslarda bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Lüksemburg'da gerçekleştireceği günübirlik ziyarette üst düzey yetkililerle ekonomik temaslarda bulunacak; ülkenin finansal altyapısı ve sermaye piyasalarına dair bilgi alacak.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth’un daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Lüksemburg’a gitti. Ziyaret kapsamında Başbakan Luc Frieden ve mevkidaşı Roth ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Şimşek, ülkenin önde gelen finans kurumlarıyla da temaslarda bulunacak.

Bakan Şimşek’in, Lüksemburg Borsası (LuxSE) ve Finans Merkezi (House of Finance) yöneticileriyle ayrı ayrı toplantılar yapması, bu görüşmelerde ülkenin finansal altyapısı ve sermaye piyasalarına ilişkin kapsamlı bilgi alması bekleniyor. Şimşek’in ekonomi diplomasisi çerçevesindeki görüşmelerinin ardından akşam saatlerinde yurda dönmesi öngörülüyor.