BIST 9.277
DOLAR 39,13
EURO 44,56
ALTIN 4.219,32
HABER /  GÜNCEL

Eczacıbaşı’ndan dev satış: Ofis binası sattı

Eczacıbaşı’ndan dev satış: Ofis binası sattı

Eczacıbaşı Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, Şişli’deki 193 Ofis Binası’nın satışını 2,25 milyar TL bedelle gerçekleştirdiğini duyurdu.

Abone ol

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC), Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan ofis binasını sattığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, satışın 2,25 milyar TL karşılığında gerçekleştiği belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından, maliki olduğu İstanbul Levent - Şişli'de bulunan 193 Ofis Binası, 2,25 milyar TL+KDV bedel ile 02.06.2025 (bugün) tarihi itibarıyla satılmış olup, satış işleminin Şirketimizin ilgili dönem finansal tablolarına önemli bir etkisi olmasının beklenmediği hususunu yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
(*) Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde Şirketimiz %37,28; Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. %11,54 oranında pay sahibidir.

ÖNCEKİ HABERLER
Aykut Erdoğdu: ‘Ertan Yıldız kendisini kurtarmak için bana iftira attı’
Aykut Erdoğdu: ‘Ertan Yıldız kendisini kurtarmak için bana iftira attı’
Ruslar yapay zeka modelini uzaya gönderecek
Ruslar yapay zeka modelini uzaya gönderecek
AK Parti'nin adayı Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
AK Parti'nin adayı Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Trump'ın Suriye hamlesi İsrail'de yankılandı! Türkiye şoku yaşanıyor
Trump'ın Suriye hamlesi İsrail'de yankılandı! Türkiye şoku yaşanıyor
Aralarında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da var! Yolsuzluk soruşturmasında 4 isme tutuklama talebi
Aralarında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da var! Yolsuzluk soruşturmasında 4 isme tutuklama talebi
Borsada bugünkü işlemlerin takası 10 Haziran'da yapılacak
Borsada bugünkü işlemlerin takası 10 Haziran'da yapılacak
Hollanda Başbakanı Dick Schoof istifa etti
Hollanda Başbakanı Dick Schoof istifa etti
Eşi 1 milyon dolar aldı deniyordu! Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in ifadesi
Eşi 1 milyon dolar aldı deniyordu! Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in ifadesi
Bakanlıktan Özgür Özel’in 'akaryakıt istasyonları' iddialarına yalanlama
Bakanlıktan Özgür Özel’in 'akaryakıt istasyonları' iddialarına yalanlama
Memur için ek zam ve refah payı talebi! 'Acil düzenleme şart'
Memur için ek zam ve refah payı talebi! 'Acil düzenleme şart'
Kötü koku üzerine baktıkları duvar dibinde görüp ihbar ettiler
Kötü koku üzerine baktıkları duvar dibinde görüp ihbar ettiler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü