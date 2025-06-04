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Çiçek hastalığı nedeniyle okul tatil edildi iddiası!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çiçek hastalığı nedeniyle okul tatil edildi iddiası!

Bandırma'daki bir lisede çiçek hastalığının görüldüğü ve okulun tatil edildiğine yönelik iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan 'Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi'nde çiçek hastalığı görüldü, okul tatil edildi.' şeklindeki haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. Haberlere konu olan hastalık, iddia edildiği gibi çiçek hastalığı değil, çocukluk çağında görülen suçiçeğidir." ifadelerine yer verildi.

Okulun tatil edildiğine dair iddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, lisedeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

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