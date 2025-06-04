Yılmaz Tunç'tan 10. Yargı Paketi açıklaması: Daha etkin hale getirilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 10. Yargı Paketiyle ceza adaletinin güçlendirilmesinin, cezasızlık algısının giderilmesinin, infaz sisteminin genişletilmesinin, suçun önlenmesinin ve trafik güvenliğinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan 10. Yargı Paketi, ceza adaletinin güçlendirilmesi ve toplumsal güvenliğin artırılması hedefiyle yürürlüğe girdi. Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen ve “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” adını taşıyan düzenleme, Türkiye’nin hukuk reformları kapsamında önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin yasalaşmasının ardından yaptığı açıklamada, düzenlemenin ceza adaletini daha etkin kılmayı, cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı ve infaz sistemini daha işlevsel hale getirmeyi amaçladığını belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Tunç, paketin yasalaşma sürecine katkı sağlayan milletvekillerine de teşekkür etti.

CAYDIRICILIK VE TRAFİK GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Bakan Tunç, 10. Yargı Paketi’yle birlikte suçun işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın artırılması ve özellikle trafik güvenliği alanında etkili önlemler alınmasının hedeflendiğini vurguladı. Yeni düzenleme ile birlikte hem ceza infaz sisteminde hem de bazı suç tiplerine yönelik yasal uygulamalarda kapsamlı değişiklikler hayata geçirilecek.

Özellikle özel infaz usullerinin kapsamının genişletilmesiyle, cezaevlerindeki yükün azaltılması ve daha adil bir infaz rejiminin tesis edilmesi bekleniyor. Böylece suça karışan bireylerin topluma yeniden kazandırılması sürecinde daha esnek ve sonuç odaklı yöntemlerin uygulanmasının önü açılmış oldu.

Tunç, “10. Yargı Paketi’yle ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması” gibi ifadelerle kamuoyunun en çok eleştirdiği adalet sorunlarından birine doğrudan yanıt verildiğini ifade etti.