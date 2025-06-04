Kurban etini tüketirken bunu sakın yapmayın! Uzman isim uyardı bayram boyunca...

Kurban Bayramı sofralarının vazgeçilmezi etin sağlık sorunlarına yol açmaması için dikkatli tüketilmesi gerekiyor. Medipol Sağlık Grubu'ndan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, etlerin kesildikten hemen sonra değil, en az bir gün bekletildikten sonra tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle mide, bağırsak ve karaciğer hastalarının beslenmelerine özen göstermeleri gerektiğini de ekledi.

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Kurban Bayramı, bereketiyle gelirken sağlık açısından da bazı önemli noktaları beraberinde getiriyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, bayram sofralarının vazgeçilmezi et tüketiminin, belirli kurallara uyulmadığında mide ve bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Prof. Dr. Bilgiç, özellikle kesim sonrası etin hemen tüketilmemesi gerektiğinin altını çizdi. "Yeni kesilmiş et, sindirim sisteminde şişkinlik, ishal ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir," diyen Bilgiç, sözlerine şöyle devam etti: "Etin en az bir gün dinlendirilerek tüketilmesi gerekiyor. Bu konuda özellikle sindirim sistemi ve karaciğer rahatsızlığı bulunan bireylerin çok daha dikkatli olması büyük önem taşıyor."

KAHVALTI HAFİF, ET YEMEĞİ ÖĞLE YA DA AKŞAMA

Bayram sabahına hafif bir kahvaltıyla başlanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Bilgiç, etin ise öğle veya akşam yemeğinde tüketilmesini önerdi. Kızartma gibi ağır pişirme yöntemlerinden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Prof. Bilgiç, “Fırın, tencere veya haşlama yöntemiyle pişirilen etler hem daha sağlıklı hem de sindirimi daha kolaydır. Ayrıca kavurma yapılacaksa, etin kendi yağıyla pişirilmesi yeterlidir, dışarıdan yağ eklenmesine gerek yoktur” diye konuştu.

SAKATATLARA DİKKAT, TATLIYLA BİRLİKTE TÜKETMEYİN

Karaciğer yağlanması olan bireylerin sakatat tüketiminde çok daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Bilgiç, bu gıdaların mümkün olduğunca az tüketilmesini tavsiye etti. Ayrıca, etin yanında tatlı yemekten kaçınılması gerektiğini belirten Bilgiç, şu önemli uyarıda bulundu: "Tatlılar bayram sofralarının bir parçası olsa da etle birlikte tüketildiğinde sindirimi zorlaştırır. Etin yanında bol su, taze sebze ve salatayla dengeli bir öğün oluşturulmalı."

BAYRAM BOYUNCA HER ÖĞÜN ET YEMEK SAĞLIĞA ZARARLI!

Prof. Dr. Bilgiç, Kurban Bayramı süresince her öğünde et yemenin sağlığa zararlı olduğuna dikkat çekti: "Bayramın dört günü boyunca sürekli et tüketmek sindirim sistemi için risklidir. Günde bir öğün et tüketimi yeterlidir. Bunun dışında daha hafif öğünlerle beslenmeye devam edilmelidir."