Camide Kur'an-ı Kerim yaktı! Zanlı hakkında ‘garip’ çıkarım!

Fransa'da sabah namazı henüz kılınmadan önce, kimliği açıklanmayan şahıs camiye gelerek Kur'an-ı Kerim’i yaktı. Müslümanlar için kutsal kitap olan Kur'an-ı Kerim’i yakan zanlı yakalanırken, savcının zanlı hakkındaki çıkarımı dikkat çekti.

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Fransa'nın Rhone vilayetine bağlı Villeurbanne kentindeki Errahma Cami'nde 2 Haziran günü Müslüman karşıtı bir eylem gerçekleşti. Sabah namazından 20 dakika önce camiye gelen zanlı Müslümanlar için kutsal kitap olan Kur'an-ı Kerim’i yaktı. Yaktığı Kur'an-ı Kerim'in kalıntılarını caminin kapısına bırakan şahıs olay yerinden kaçtı. Olay üzerine Lyon savcılığı harekete geçti.

KUR'AN-I KERİM’İ YAKAN ZANLI YAKALANDI

Olay üzerine arama çalışmaları başlatılırken, zanlı Lyon şehri yakınlarında gözaltına alındı. Lyon Savcılığı, zanlı hakkında "psikolojik olarak kırılgan" bir durumda olduğunu belirtti.