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Hem kendini hem 4 yaşındaki oğlunu jiletle yaraladı! Mersin'deki dehşette kahreden detay

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hem kendini hem 4 yaşındaki oğlunu jiletle yaraladı! Mersin'deki dehşette kahreden detay

Mersin merkez Toroslar ilçesinde intihar girişiminde bulunan anne 4 yaşındaki çocuğunu ve kendisini kesici aletle yaraladı. Durumu ağır olan Hacer Yürekli'nin 2022'de bir ortaokulda sınıf arkadaşı tarafından tuvalette bıçaklanarak öldürülen Fatmanisa Yürekli'nin annesi olduğu ortaya çıktı.

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Çukurova Mahallesi 85088 Sokak'ta yaşayan Hacer Yürekli (38) henüz belirlenemeyen nedenle intihar girişiminde bulundu.

Yürekli, daha sonra evde bulunan jiletle önce kendisini daha sonrada 4 yaşındaki oğlu Ahmet Turan Yürekli'yi çeşitli yerlerinden yaraladı.

Anne Yürekli'nin çığlıkları üzerine olay yerine gelen aile yakınları ve mahalle sakinleri durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Durumu ağır

Sağlık ekiplerince anne ve çocuğu Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Yürekli'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sınıf arkadaşı tarafından tuvalette bıçaklanarak öldürülmüştü

Bu arada, Hacer Yürekli'nin 30 Kasım 2022'de Toroslar ilçesindeki bir ortaokulda sınıf arkadaşı tarafından tuvalette bıçaklanarak öldürülen Fatmanisa Yürekli'nin annesi olduğu belirlendi.

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