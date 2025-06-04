Altın fiyatlarına bakın! Bayram öncesi yükseliş başladı, İslam Memiş 'alım fırsatı' diyerek duyurdu
Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları merak ediliyor. Kurban Bayramı öncesi gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu araştırmaları sürüyor. Gram altın dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybetti. İşte altın piyasasında son durum...
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 4 bin 221 liradan tamamladı.Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başladı.
Gram altın yüzde 0,1 değer kazanarak 4 bin 223 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 900 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 500 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,1 primle 3 bin 356 dolardan işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 330 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
A Haber yayınında konuşan ve altınla ilgili değerlendirmelerini aktaran Finans Analisti İslam Memiş orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentisinin sürdüğünü bildirdi. Memiş şunları kaydetti: