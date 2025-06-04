Altın fiyatlarına bakın! Bayram öncesi yükseliş başladı, İslam Memiş 'alım fırsatı' diyerek duyurdu

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,1 primle 3 bin 356 dolardan işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 330 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.