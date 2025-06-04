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Kabine değişiyor mu? Cem Küçük tarih vererek açıkladı, ters köşe yaptı!

Kabine değişiyor mu? Cem Küçük tarih vererek açıkladı, ters köşe yaptı!

Türkiye Cumhuriyeti'nin son Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 2023 yılında kuruldu. Kabine üyeleri 2. yılını doldurarak emekli olma hakkını kazandı. Bu gelişmeyle birlikte Ankara kulisleri de hareketlendi. Gazeteci Cem Küçük, herkese ters köşe yaptı. Bakanlar Kurulu değişiyor mu? sorusunu cevaplayan Küçük, çarpıcı mesajlar verdi. İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kurulan son kabine 2. yılını doldurdu. Kabine değişikliği hakkında Ankara kulisleri oldukça hareketli günler geçiriyor. İsim vererek Kabine'nin değişeceği yönünde haberler dahi çıktı. 
Gündemden düşmeyen Kabine değişikliği konusu hakkında sürpriz bir açıklama da Gazeteci Cem Küçük'ten geldi, Cem Küçük Tgrt'te konuştu.  

Cem Küçük, tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel ile yaptığı röportajda; 'Kabinede bir değişiklik olmayacak' diyerek çok çarpıcı mesajlar verdi.

"Kabine değişikliği olmayacak"

Kabine değişikliği haberleri sürekli çıkar ama hiç kimse net bir şey söyleyemez. Eğer kabine değişecekse bunu tek bilen kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır.

Şahsen ben şu anda kabinede bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Böyle bir ihtimal görmüyorum. Tabi bu konuyu net olarak bilmek mümkün değil.

Erken seçim ne zaman olacak?

Kabine değişikliği iddiaları hakkında çarpıcı mesajlar veren Gazeteci Cem Küçük, erken seçim takvimi hakkında bilgi vererek kabine değişikliği için de 2026 yılını işaret etti.

Cem Küçük şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanlığı seçiminin muhtemelen 2027 Kasım veya 2028 Mart ayında yapılacağını düşünüyorum. Şu an yönetimde olan kabine de genel olarak başarılı bir şekilde ilerliyor. Sayın Cumhurbaşkanı kabine değişikliği yapacaksa eğer 2026 Ocak ayında yapacaktır.

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