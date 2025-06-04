Sivas ve Karaman'a Suudi Arabistan'dan milyar dolarlık 'güneş' yatırımı

SİVAS ve KARAMAN'a Suudi Arabistan merkezli ACWA Power, 2 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor. ACWA Grup'un güneş enerji santralini Sivas ve Karaman'a kuracağı öğrenildi.

Abone ol

SUUDİ ARABİSTAN merkezli ACWA Power, Türkiye'de yaklaşık 2 milyar dolar büyüklüğünde yatırım için son aşamada. CNBC-e'den Emre Eser'in haberine göre, ACWA Power Türkiye'de 2 gigavat büyüklüğünde güneş enerjisi santrali kurmak için yürüttüğü görüşmelerde imza aşamasına geldi.

Sivas ve Karaman'a kurulacak

ACWA Power, Türkiye'de Sivas ve Karaman bölgesinde 1'er gigavat büyüklüğünde güneş enerjisi santrali kuracak. Proje için daha önce Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TANAP gibi projelerde uygulanan hükümetler arası anlaşma modeli uygulanacak. Kanun niteliğindeki düzenleme ile birlikte ACWA Power'ın imar izinleri ve teknik sorunları da kolayca aşması bekleniyor.

Şimdiye kadar yürütülen görüşmelerde ACWA Power'ın Türkiye'de kuracağı santraller için tüm panel ve ekipmanları Çin'den getirmek istediği belirtildi. Ancak son noktada taraflar yerlilik şartında anlaştı. Enerji sektörü temsilcileri de ACWA Power'ın Türkiye'de üretim yapan şirketlerle temasa geçerek ekipman ve parça üretimi için teklif istediğini doğruladı.