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THY, Kurban Bayramı tatilinde ek sefer düzenleyecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
THY, Kurban Bayramı tatilinde ek sefer düzenleyecek

THY, Kurban Bayramı tatili için mevcut uçuşlara ek olarak 378 sefer planladığını duyurdu.

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 Türk Hava Yolları (THY), Kurban Bayramı tatili için mevcut uçuşlara ek olarak 378 sefer planladığını duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları olarak, 10 Haziran tarihine kadar Kurban Bayramı tatilinin oluşturduğu ilave talepleri karşılamak için 378 ilave sefer planlanmıştır. Bayrak taşıyıcı olarak tüm yolcularımıza iyi uçuşlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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