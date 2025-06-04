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İnşaat ve tesisat yetki belgesi olmayan usta çalıştırılamayacak

İnşaat ve tesisat yetki belgesi olmayan usta çalıştırılamayacak

Yapı müteahhitleri ve şantiye şefleri, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramayacak. Uygulama bu yıl sonu başlayacak.

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 Yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere yetki belgeli yapı ustası çalıştırılmasına ilişkin esasları düzenlemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Belgesiz usta yasağı
Yönetmeliğe göre, yapı müteahhidi ve şantiye şefleri, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramayacak.

Bu uygulama 4,500 m2'yi geçen işlerde, 31 Aralık 2027, 1,500 ila 4,500 m2 olan işlerde, 31 Aralık 2028, 500 ila 1,500 m2 olan işlerde, 31 Aralık 2029 tarihinden sonra yürürlüğe girecek.

Yapı sahibine ve yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip idareye karşı sorumlu olan fenni mesuller, uzmanlık alanına uygun olarak yapıda yetki belgesi olmayan usta çalıştırılması halinde, bu durumu 6 iş günü içinde ilgili idareye yazılı olarak bildirmek zorunda olacak. Yapım işlerinde çalışacak yetki belgeli yapı ustalarının e-Devlet kapısı üzerinden usta kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu ve bakanlık tarafından işletilen Şantiye-M sistemine kaydolması, 5 yılda bir de kaydını yenilemesi zorunlu olacak. Bakanlıkça gerekli görülen bilgi ve belgeler, Bakanlığın belirlediği süre içinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından Şantiye-M sistemine aktarılacak. Şantiye şefleri, toplam yapı inşaat alanı 500 m2'yi geçen işlerin inşaatında çalıştırılmaya başlanan tüm yetki belgeli yapı ustalarının işe başlama ve işi bırakma bilgilerini, bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren 7i iş günü içinde Şantiye-M sistemine kaydetmekle yükümlü tutuldu. 

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