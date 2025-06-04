Hamaney, ABD'nin anlaşma teklifini redetti

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Humeyni’nin ölüm yıl dönümünde yaptığı konuşmada ABD’nin uranyum zenginleştirmeyi durdurma teklifini sert sözlerle reddetti. Ulusal bağımsızlığın temelini nükleer teknolojiye sahip olmanın oluşturduğunu vurgulayan Hamaney, Gazze'deki saldırılar nedeniyle de İsrail ve ABD'yi suçladı.

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İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkenin kurucusu Ayetullah Ruhullah Humeyni’nin vefatının 36’ncı yılı dolayısıyla başkent Tahran’da düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, hem ABD’nin İran’a yönelik nükleer taleplerini hem de Gazze’deki saldırılarla ilgili Batı’yı sert sözlerle eleştirdi.

“ABD BİZİ KENDİNE MUHTAÇ HALE GETİRMEK İSTİYOR”

ABD’nin, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını öngören teklifini “ulusal bağımsızlığa yönelik bir tehdit” olarak nitelendiren Hamaney, şöyle konuştu:

“Ulusal bağımsızlık, ABD’den yeşil ışık beklememektir. Onlar İran’ın nükleer teknolojiye sahip olmamasını istiyor. Bizi kendilerine muhtaç hale getirmeye çalışıyorlar. Bu konuda hiçbir şey yapamazlar. Siz kim oluyorsunuz ki İran’ın nükleer geleceği hakkında karar veriyorsunuz?”

“NÜKLEER ENDÜSTRİ BİR ANA SEKTÖRDÜR”

İran’ın nükleer sanayisinin sadece enerji üretiminden ibaret olmadığını, radyofarmasötikler gibi birçok alanda stratejik önem taşıdığını vurgulayan Hamaney, uranyum zenginleştirmenin bu sektörün kilit noktası olduğunu söyledi.

“İran büyük çabalar sonucu nükleer yakıt çevrimini tamamladı. Bu alan, birçok bilimsel gelişmenin temelini oluşturuyor. Bizim bu hakkımızdan vazgeçmemiz mümkün değil.”

“BİNDEN FAZLA KOMPLOYU BOŞA ÇIKARDIK”

İran’a karşı yıllardır devam eden dış müdahale ve komploları da gündeme getiren Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti’nin binden fazla komployu etkisiz hale getirdiğini belirtti.

“Amaç, İran’ı zayıflatmaktı. Ancak aksine, hem içerde hem dışarda gücümüzü artırdık.”

İSRAİL VE ABD’YE GAZZE TEPKİSİ

Konuşmasında Gazze’deki İsrail saldırılarına da geniş yer ayıran Hamaney, İsrail’in “soykırım” uyguladığını ve bu suçlara ABD’nin de ortak olduğunu ifade etti.

“Bugün tarafsız kalma günü değildir. Siyonist rejime destek veren herkes, alnında ebedi bir utanç taşıyacaktır. Amerikan güçleri derhal bölgeden çıkarılmalıdır.”



